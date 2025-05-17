Налоговая ликвидирует первое юрлицо «Урал-Грейта»

Фонд поддержки игровых видов спорта «Урал-Грейт» находится в процессе ликвидации. Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ было принято налоговой инспекцией 7 мая. Организация была создана 16 июня 1995 года. Именно с нее началась история самого успешного пермского баскетбольного проекта «Урал-Грейт». Позже БК развивался в рамках других ныне ликвидированных юридических лиц, в том числе ОАО «ПБК “Урал-Грейт”» и Пермской региональной общественной организации «ПБК “Урал-Грейт”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Учредителями Фонда поддержки игровых видов спорта «Урал-Грейт» в 1995 году стали пермские баскетболисты, выступавшие в чемпионате области: Сергей Кущенко, Владислав Исаев, Александр Антонов и Владимир Мартыненко. Будучи двукратным чемпионом России по баскетболу, клуб был самым успешным пермским спортивным проектом. В 2009 году БК «Урал-Грейт» прекратил свое существование из-за долгов по зарплате перед игроками и проблем с финансированием.

В 2012 году бывшие игроки «Урал-Грейта» создали БК «Парма», который действует по сей день. Управляющей организацией нового спортпроекта стал Фонд развития пермского баскетбола «Парма».