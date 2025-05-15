В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении экс-начальника подразделения электросетевой организации

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника подразделения электросетевой организации. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере в виде денег за совершение незаконных действий (бездействия). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2018 года по февраль 2022 года обвиняемый получил через посредника от индивидуального предпринимателя взятку в размере 318 тыс. руб. Деньги передавались «за бездействие при выявлении факта механического вмешательства в работу приборов учета с целью занижения показателей потребления электроэнергии на торговых объектах».

В прокуратуре отмечают, что за совершение преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом вплоть до 60-кратной суммы взятки. На имущество обвиняемого, стоимостью более 13 млн руб., наложен арест.

Руфия Кутляева