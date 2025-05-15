С Николя Саркози сняли электронный браслет

Николя Саркози изменили режим отбывания наказания. В связи с этим с него сняли электронный браслет, который он носил с 7 февраля. Об этом агентству AFP сообщил прокурор Парижа.

Бывший президент Франции (2007–2012) в декабре 2024 года был окончательно приговорен к одному году тюремного заключения с обязательным ношением электронного браслета — в рамках так называемого дела о прослушке. Однако в связи с тем, что ему исполнилось 70 лет, он получил право просить об условном освобождении до отбытия половины срока.

Электронный браслет Николя Саркози проносил в итоге чуть более трех месяцев.

Алексей Тарханов, Париж