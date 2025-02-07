На Николя Саркози надели электронный браслет

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный на три года, в том числе два условно, за «коррупцию и торговлю влиянием», с пятницы, 7 февраля, должен носить электронный браслет в течение года. Это стало следствием решения Кассационного суда, который 18 декабря отклонил апелляцию экс-президента и признал приговор окончательным. В конце января господина Саркози вызвали в суд Парижа для разъяснения условий наказания.

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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Дело, по которому осудили Николя Саркози, получило название «дело о прослушке» — в 2021 году он был приговорен к трем годам заключения (два — условно, один — с возможностью отбывать наказание дома с электронным браслетом). В мае 2023 года суд снова признал Николя Саркози виновным вместе с его адвокатом Тьерри Эрцогом и высокопоставленным судьей Кассационного суда Жильбером Азибером. По версии следствия, Жильбер Азибер передавал Николя Саркози конфиденциальную информацию о судебном процессе по «делу Бетанкур» в обмен на престижный пост в Монако.

70-летнему экс-президенту разрешено покидать дом с 8:00 до 20:00 (по понедельникам, средам и четвергам — до 21:30). Хотя закон позволяет осужденным старше 70 лет незамедлительно просить об условно-досрочном освобождении, бывший президент пока не воспользовался этим правом. Однако он может подать соответствующее прошение в любой момент, что позволило бы ему избавиться от браслета.

Алексей Тарханов, Париж