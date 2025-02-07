Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Николя Саркози надели электронный браслет

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный на три года, в том числе два условно, за «коррупцию и торговлю влиянием», с пятницы, 7 февраля, должен носить электронный браслет в течение года. Это стало следствием решения Кассационного суда, который 18 декабря отклонил апелляцию экс-президента и признал приговор окончательным. В конце января господина Саркози вызвали в суд Парижа для разъяснения условий наказания.

Николя Саркози

Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Дело, по которому осудили Николя Саркози, получило название «дело о прослушке» — в 2021 году он был приговорен к трем годам заключения (два — условно, один — с возможностью отбывать наказание дома с электронным браслетом). В мае 2023 года суд снова признал Николя Саркози виновным вместе с его адвокатом Тьерри Эрцогом и высокопоставленным судьей Кассационного суда Жильбером Азибером. По версии следствия, Жильбер Азибер передавал Николя Саркози конфиденциальную информацию о судебном процессе по «делу Бетанкур» в обмен на престижный пост в Монако.

70-летнему экс-президенту разрешено покидать дом с 8:00 до 20:00 (по понедельникам, средам и четвергам — до 21:30). Хотя закон позволяет осужденным старше 70 лет незамедлительно просить об условно-досрочном освобождении, бывший президент пока не воспользовался этим правом. Однако он может подать соответствующее прошение в любой момент, что позволило бы ему избавиться от браслета.

Алексей Тарханов, Париж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...