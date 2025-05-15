В Ростове шесть из десяти жителей считают высшее образование престижным

В Ростове-на-Дону 63% жителей считают высшее образование престижным. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на данные собственного исследования.

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Аналитики сервиса отметили, что среди обладателей дипломов вузов в престижности высшего образования уверены 71%, тогда как среди выпускников лицеев и колледжей таких всего 41%.

Также в SuperJob увидели, что 71% ростовчан старше 45 лет понимают высокую ценность вузовского диплома. А среди жителей мегаполиса в возрастной категории до 35 лет такого мнения придерживаются 50%.

«Те, чей доход более 100 тыс. руб., считают, что высшее образование престижно, чаще горожан, зарабатывающих меньше (70%)», — уточнили представители сервиса.

Кроме того, свыше 60% респондентов критерием хорошего высшего образования считают получение профессиональных компетенций, 28% — умение самостоятельно приобретать знания в течение жизни, а 9% — обучение в престижном вузе.

Наталья Белоштейн