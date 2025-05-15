37-летнего жителя Альметьевска приговорили к 2,5 годам колонии строго режима по делу о попытке дачи взятке в размере 400 тыс. руб. сотрудникам полиции. Мужчине были выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Альметьевска осужден за попытку дачи взятки в 400 тыс рублей полицейским

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Альметьевска осужден за попытку дачи взятки в 400 тыс рублей полицейским

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что в ночь на 24 мая 2024 года на улице Тюленева водитель легкового автомобиля предложил инспекторам ДПС взятку в размере 400 тыс. руб., чтобы избежать прохождения медицинского освидетельствования. Автоинспекторы незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть.

Помимо отбытия наказания в колонии осужденный обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

Артём Дергунов