В Ярославле с 20 мая будет сужен проезд по эстакадной части у Юбилейного моста в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сужение проезжей части произойдет по направлению в сторону Заволжского района Ярославля у съезда на проспект Октября, где закроют левую полосу протяженностью 300 метров, а также по направлению в сторону Москвы: у ТРЦ "Рио" закроют левую полосу длиной более 500 метров»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Ремонт стартовал на этих участках еще в апреле прошлого года, тогда дорожники заменили защитный слой бетона и обновили асфальт, в этом году закончат обустройство деформационных швов. Начнут с левых полос, а потом перейдут к правым. При этом полного перекрытия движения не ожидается. Работы планируют завершить в течение месяца.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком выступает АО «Ярдормост». Общая стоимость контракта составляет 152 млн руб.

Алла Чижова