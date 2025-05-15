Банк России выявил четырех нелегальных кредиторов на Ставрополье

За первые три месяца 2025 года Банк России выявил на Ставрополье четырех нелегальных кредиторов, выдававших займы под залог имущества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Южного ГУ Банка России.

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По данным регулятора, нелегальными кредиторами обычно выступают комиссионные магазины, оформляющие краткосрочные займы как договоры хранения вещей.

«Их клиенты рискуют столкнуться с финансовыми потерями: условия займа могут быть неправомерными, а имущество могут и вовсе не вернуть»,— пояснил управляющий отделением Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Он рекомендовал проверять наличие организаций в специальных реестрах на сайте Банка России и отсутствие их в перечне компаний с признаками нелегальной деятельности.

В настоящее время в список нелегальных финансовых организаций включены 37 ставропольских компаний. Среди них шесть ломбардов, 15 организаций в форме ООО и другие фирмы, маскирующиеся под легальные финансовые учреждения. В этот же список внесены два потребительских кооператива с признаками финансовых пирамид.

Банк России направляет информацию о выявленных нарушителях в правоохранительные органы. Деятельность пяти компаний из этого списка уже прекращена.

Николай Аксенов