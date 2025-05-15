Мирошник: переговоры в Стамбуле не легитимизируют Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что участие России в прямых переговорах с Украиной не изменяют статуса президента Владимира Зеленского. По его словам, Россия не сможет заключать официальные соглашения с главой государства, которого не считает легитимным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас то, что начинаются переговоры с украинской делегацией,— это никак не легитимизирует Зеленского. Вести диалог, искать варианты выхода можно, подписывать формальные документы — нельзя»,— сказал господин Мирошник (цитата по ТАСС).

Он считает, что в ходе переговоров в Стамбуле необходимо определить легитимного руководителя Украины. С ним Россия будет подписывать все формальные документы, сказал господин Мирошник.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Екатерина Отрашкевич