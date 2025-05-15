Мирошник: переговоры в Стамбуле не легитимизируют Зеленского
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что участие России в прямых переговорах с Украиной не изменяют статуса президента Владимира Зеленского. По его словам, Россия не сможет заключать официальные соглашения с главой государства, которого не считает легитимным.
Родион Мирошник
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Сейчас то, что начинаются переговоры с украинской делегацией,— это никак не легитимизирует Зеленского. Вести диалог, искать варианты выхода можно, подписывать формальные документы — нельзя»,— сказал господин Мирошник (цитата по ТАСС).
Он считает, что в ходе переговоров в Стамбуле необходимо определить легитимного руководителя Украины. С ним Россия будет подписывать все формальные документы, сказал господин Мирошник.
Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».