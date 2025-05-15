Провайдеры заработают втроем

Через два года в новостройках будут работать минимум три интернет-провайдера. Таким образом власти планируют устранить монополию. За это время Минцифры введет единый стандарт для компаний, которые оказывают такие услуги. По словам главы ведомства Максута Шадаева, это создаст конкурентные условия. Запрос на это возник после хакерской атаки на провайдера, работающего в домах застройщика ПИК. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нормы строительства и прокладки связи в многоквартирных домах переписывали и дополняли почти полвека. В итоге получили запутанные требования и противоречия. Закон 2024 года, позволивший жильцам выбирать провайдера напрямую и без доплаты, стал, по сути, временной мерой. Управляющие компании по-прежнему ссылаются на технические ограничения — якобы разместить еще одного оператора невозможно.

По словам генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, монополия диктует правила на рынке: «Конечно, сейчас остаются монополии в этом сегменте — прежде всего "карманные" операторы строительных компаний и те, которые работают вместе с управленцами, то есть руководителями ТСЖ, управляющих компаний. И сейчас, на наш взгляд, это где-то 10% рынка. А несколько лет назад их было раза в три раза больше».

Инициатива Минцифры по расширению доступа провайдеров в многоквартирные дома не нова. Впервые такие поправки предлагались в Градостроительный кодекс еще в 2021 году. Однако они не были приняты. Операторы связи, в том числе «Билайн», «Ростелеком» и «Мегафон», подтверждают проблему. Причем даже официальные письма и обращения к властям часто не дают результата. На практике существуют обходные схемы, и поэтому реализовать законопроект будет непросто, считает аналитик и автор проекта ABloud62 Алексей Бойко: «Сделать это будет достаточно сложно, потому что очевидно есть сопротивление со стороны управляющих компаний прежде всего, а иногда и со стороны крупных девелоперов. Представим себе, что в каком-то населенном пункте есть один провайдер, может, два. А им по закону надо три.

Откуда они его возьмут? Застройщик должен будет создать оператора специально, чтобы выполнить требования законодательства? Механические способы не очень хорошо работают».

Сбой интернета в результате массовой DDoS-атаки в новостройках ПИК, который в целом обострил проблему, закончился лишь восстановлением связи. Инфраструктуру Lovit — единственного провайдера ПИК в Москве и Санкт-Петербурге — атаковали из США, Германии и еще ряда стран. Пока дополнительный поставщик услуг так и остался обещанием, говорит житель одного из домов ПИК Олег Богатов: «Инцидент в марте привел к тому, что связи не было около пяти дней, у кого-то она появлялась моментами, в поддержку невозможно было дозвониться.

Во многих ЖК отключились домофоны, в нашем в том числе. То есть если у тебя не было магнитного ключа, то ты просто не мог даже в подъезд попасть. Когда связь восстановилась, новый провайдер просто не пришел. Группа, которую они закрывали на время инцидента, функционирует. Петиций много. И, насколько я знаю, недавно было собрание жителей дома, на котором поднимался вопрос. Но прошло больше двух недель с его завершения, и все равно нет ничего».

В заявлении о поправках Максут Шадаев акцентировал внимание на новостройках. В старом жилом фонде, по его словам, «хорошее проникновение» провайдеров уже наблюдается. Тем не менее вопрос все же проработают Минцифры и Минстрой.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева, Анна Кулецкая, Валерия Калинина