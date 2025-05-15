Курганский «Синтез» прошел проверку для поставки продукции в Узбекистан

Курганский фармацевтический завод «Синтез» (входит в холдинг «Биннофарм групп») прошел инспекцию регуляторного органа Узбекистана при министерстве здравоохранения, сообщили в пресс-службе «Биннофарм групп». Это позволит компании зарегистрировать ряд новых лекарственных препаратов.

Также соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики подтвердили заводы «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области) и «Биоком» (Ставрополь), которые входят в холдинг.

Ранее «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») сообщала, что увеличила экспортные продажи препаратов за первые два месяца 2025 года на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В 2025 году главным двигателем роста продаж стал Узбекистан — там прирост составил 203%.