Рик Токкет назначен главным тренером клуба НХЛ «Филадельфия»

Рик Токкет занял пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», сообщает пресс-служба команды. Ранее канадский специалист возглавлял «Ванкувер Кэнакс».

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Фото: David Zalubowski / AP Рик Токкет

Фото: David Zalubowski / AP

27 марта с должности главного тренера «Филадельфии» был отправлен в отставку Джон Торторелла. За клуб выступают три российских игрока — вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и нападающий Матвей Мичков. По итогам регулярного чемпионата команда заняла последнее, восьмое место в таблице дивизиона «Метрополитен» и не вышла в розыгрыш Кубка Стэнли.

61-летний Рик Токкет покинул «Ванкувер» 30 апреля. В этом сезоне клуб команда занял пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в play-off.Токкет возглавил команду в 2023 году, сменив на этом посту Брюса Будро. В прошлом году «Ванкувер» занял первое место в турнирной таблице своего дивизиона и дошел до 1/4 финала Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтон Ойлерс» в серии до четырех побед со счетом 3:4. По итогам сезона Токкет стал обладателем «Джек Адамс Эворд» — приза, вручаемого лучшему тренеру регулярного сезона НХЛ. Ранее он руководил клубами «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Аризона Койотис», а также занимал должность ассистента главного тренера «Питсбург Пингвинс». В качестве игрока на протяжении 11 сезонов выступал за «Филадельфию».

Пресс-служба «Ванкувера» сообщила, что команду возглавил Адам Фут — двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады.

Таисия Орлова