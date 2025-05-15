Число заболевших острой кишечной инфекцией в Чувашии выросло до 41

Уже 41 человек из гимназии №8 в чувашской Шумерле обратился к врачам. У всех зафиксированы признаки острой кишечной инфекции, сообщил региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Восемь детей получают медицинскую помощь в республиканской детской клинической больнице.

Причины отравления пока не установлены. Министерство уточнило, что за состоянием пациентов ведется постоянное наблюдение. Ситуация находится на контроле вице-премьера Чувашии Владимира Степанова.

Вечером 13 мая в медучреждения Чувашии обратились несколько учащихся гимназии. Спустя сутки число заболевших превысило 30. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, школа перешла на дистанционное обучение.

Подробности — в материале «Ъ» «Эпидемия школьного масштаба».