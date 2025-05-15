Euractiv: Зеленского впервые за три года не пригласили на саммит НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского впервые с 2022 года не пригласили на саммит НАТО, сообщили источники Euractiv. Члены альянса соберутся в Гааге 24–25 июля. По данным ANSA, против приглашения украинского лидера выступали США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Источник Euractiv сообщил, что Белый дом скептически отнесся к предложению выделить встречу с Владимиром Зеленским в отдельную повестку саммита в Гааге. Собеседники издания отмечают, что привлечение Украины к обсуждению может подчеркнуть проблему разобщенности Европы и США в урегулировании российско-украинского конфликта. В то же время цель саммита — «продемонстрировать единство внутри альянса».

Один из собеседников Euractiv заявил, что «Украина присоединится в той или иной форме». Киевская делегация, по его словам, скорее всего будет приглашена на общественные мероприятия саммита, в том числе неформальный ужин лидеров.

Владимир Зеленский участвовал в каждом саммите НАТО последние три года: по видеосвязи подключился к встрече представителей альянса в Мадриде в 2022 году, а затем лично присутствовал в Вильнюсе в 2023-м и Вашингтоне в 2024-м.

Как писали СМИ, в составленный администрацией Дональда Трампа план урегулирования российско-украинского конфликта вошел пункт об отказе Украины от вступления в НАТО. Изначально Киев настаивал на членстве в Североатлантическом альянсе в качестве гарантии безопасности после завершения боевых действий. Теперь союзники рассматривают альтернативные варианты поддержки.

Лусине Баласян