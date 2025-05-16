Разгон на двух колесах

Рост цен на автомобили в России подтолкнул продажи мотоциклов как менее дорогостоящей альтернативы. Сейчас рынок активно трансформируется: предпочтения потребителей меняются, в том числе в связи с китайской экспансией. О самых популярных брендах байков, ценниках и нюансах, на которые стоит обратить внимание перед покупкой,— в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: hans ripa / unsplash.com Фото: hans ripa / unsplash.com

Продажи новых мотоциклов в России в первом квартале 2025 года увеличились на 48% год к году, до 5,23 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Рост спроса в сегменте, по оценкам аналитиков, сохраняется более двух лет.

Недорогие модели мотоциклов стали полноценной заменой автомобилям для многих людей, и рост продаж в сегменте — следствие этой тенденции, уверен коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухин. По мнению директора направления «Авилон мото» Станислава Карбачинского, тренд объясняется ростом цен на автомобили и доступностью мотоциклов.

«Многие из тех, кто планировал заменить автомобиль в этом году, по ряду причин, в том числе из-за роста цен, выберут мотоциклы»,— полагает топ-менеджер.

Руководитель направления «Рольф мото» Илья Привезенцев считает, что корреляция рынка мотоциклов с авторынком не столь значима. Косвенное влияние, рассуждает господин Привезенцев, действительно возможно, но оно не является ключевым фактором. «Основной драйвер — изменение восприятия мотоцикла. Для многих он не альтернатива автомобилю, а осознанное сочетание мобильности, доступности, свободы передвижения и эмоциональной компоненты»,— считает топ-менеджер.

Мотоцикл — это не просто средство для передвижения без пробок, а стиль жизни и увлечение, подтверждает руководитель категории «Мототехника» в «Авито Авто» Илья Зарембо. «Как только вы садитесь на мотоцикл, становитесь частью мотосообщества»,— отмечает он, уточняя, что в том числе этим объясняется секрет популярности мотоциклов. Кроме того, на рост рынка повлияли фактор сезонности (в преддверии весенне-летнего периода традиционно наблюдается всплеск спроса на мотоциклы), расширение модельного ряда и присутствие новых брендов в разных ценовых сегментах, добавляет господин Привезенцев.

По данным «Автостата», лидером на рынке по итогам первого квартала стал бренд Regulmoto (дистрибутор мотоциклов китайского производства), реализация которого выросла в годовом выражении на 57%, до 909 штук. На втором месте — российский Racer, увеличивший продажи на 15%, до 376 штук. Топ-3 замыкает китайская марка Motoland с результатом 362 проданных мотоцикла, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следом идут бренды из КНР Kayo и Voge: рост на 85%, до 351 штуки, и на 22%, до 342 штук, соответственно. «Отметку в 300 реализованных экземпляров больше не преодолел ни один бренд»,— резюмируют в «Автостате». Самой популярной моделью в России стала новинка на рынке — Motoland XF300. Кроме нее популярны Racer RC300, Regulmoto Sport, Ataki Carrera и Zontes ZT350-T.

Китай наезжает

Рынок мотоциклов стремительно трансформируется: повышается доступность техники и меняются предпочтения покупателей, отмечает Евгений Житнухин. «Постепенно возвращается мода на спортивные байки и классические чопперы, которые на какое-то время утратили актуальность. Все чаще потребители обращают внимание на технику китайского производства, отказываясь от традиционных японских брендов»,— считает он. По мнению господина Житнухина, китайские компании выпускают мотоциклы, которые отвечают строгим международным нормам безопасности, комфорта и надежности и при этом остаются доступными по цене.

Помимо роста интереса к дорожным мотоциклам, которые подлежат госрегистрации, фиксируется значительный спрос на внедорожные мотоциклы классов кросс и эндуро, которые в эту статистику не попадают, уточняет Илья Зарембо.

Господин Привезенцев добавляет, что на сегменте мототехники отразился уход ряда иностранных брендов, однако рынок оперативно адаптировался. Сегодня значительная часть моделей поступает по параллельному импорту — это позволяет сохранить разнообразие ассортимента и гибко подстраиваться под спрос, уверен он. «Конечно, бренды уходили — кто-то громко хлопал дверью, кто-то ее прикрыл. Количество европейских, американских, японских мотоциклов, безусловно, стало в разы меньше, но любовь к ним у наших потребителей осталась, поэтому их продолжают ввозить»,— соглашается Станислав Карбачинский.

На российском рынке новых мотоциклов очевидно доминирование производителей из КНР, подтверждают опрошенные «Ъ-Review» участники рынка и эксперты: их доля, по подсчетам «Авито Авто», составляет 86%.

«Китайские бренды не только смогли удовлетворить потребности, возникшие с уходом европейских брендов, но и заслужили доверие российских владельцев»,— отмечает господин Зарембо. Оценка Станислава Карбачинского аналогична: доля китайских мотоциклов на российском рынке, включая официальные поставки и параллельный импорт, составляет около 85%. «Техническое развитие мотоциклов из КНР происходит очень быстро. Производители активно внедряют новые опции, а их двигатели участвуют в шоссейно-кольцевых гонках, что способствует стремительному развитию инженерных решений»,— продолжает он.

Рост доли китайских производителей на рынке мототехники сохранится и в этом году, уверен Илья Привезенцев. «Причины очевидны: сочетание приемлемой цены, высокого базового качества, современного дизайна и широкой линейки моделей. Дополнительным стимулом служат привлекательные условия приобретения — рассрочки, кредитные программы»,— поясняет он.

Что касается мотоциклов российского производства — в стране не много предприятий, специализирующихся на их выпуске, отмечают собеседники «Ъ-Review» в отрасли. Основные игроки — «Балтмоторс», в линейке которого, согласно каталогу компании, представлен даже электромотоцикл, и завод имени В. А. Дегтярева.

Мотоциклы в РФ также выпускает один из лидеров продаж Racer, однако сборка техники, как уточняется на сайте компании, ведется из китайских, тайваньских и японских деталей. Кроме того, о намерении начать продажи российских электромотоциклов Aurus ранее заявляли российские власти — речь о коммерческой версии Aurus Merlon, которая создавалась НАМИ для сопровождения кортежей первых лиц государства и дипломатических миссий, однако, по данным «Ъ-Review», на рынок модель пока не вышла.

Как выбрать

При покупке мотоцикла первое, на что стоит обратить внимание,— это технические характеристики, мотоцикл должен подходить под задачи и соответствовать опыту вождения, отмечает Илья Зарембо. Для ежедневных поездок, по его мнению, подойдут дорожные модели, для дальних — турэндуро или круизеры, для езды по лесам и полям — эндуро. Станислав Карбачинский напоминает, что крайне важно «примерить» мотоцикл перед покупкой. «В отличие от автомобиля здесь критически важна эргономика: посадка должна быть комфортной с учетом вашего телосложения, длины рук и ног. Неудобное положение может привести к быстрой усталости и даже проблемам с управлением»,— считает он. Особое внимание стоит уделить сервисной сети бренда — удобство расположения и репутация официальных сервисов помогут избежать проблем с обслуживанием в будущем, добавляет топ-менеджер.

По мнению господина Карбачинского, перед покупкой также важно учитывать наличие и стоимость запчастей для выбранной модели и доступность тюнинга и аксессуаров (большинство мотоциклистов стремятся персонализировать свою технику).

«Покупая мотоцикл, проанализируйте возможность его продать в будущем. Помните, что чем уникальнее мотоцикл, тем сложнее его будет продать. Ликвидные модели продаются проще, да и запчасти к ним более доступны»,— полагает Илья Зарембо.

А Евгений Житнухин напоминает о необходимости уточнить наличие необходимых документов и сертификаций.

Если речь идет о покупке мотоцикла с пробегом, то ключевое значение имеет техническое состояние, считает Илья Привезенцев. Также важно проверить юридическую чистоту, особенно в случае ввоза техники по параллельному импорту, уточняет он. Важно, чтобы мотоцикл был исправен и не бывал в серьезных ДТП, добавляет господин Привезенцев. «Если в истории байка не нашли ничего критичного, переходите к осмотру. Важно проверить картер, коробку передач, а также вилки амортизаторов на масляные подтеки, состояние звезд и цепи, тормозных дисков и колодок. Обязательно осмотрите раму и ограничители руля: в случае ДТП там будут следы деформации»,— отмечает он, уточняя, что при необходимости можно взять с собой более опытного владельца мотоцикла или эксперта по диагностике.

По оценке «Авито Авто», средняя стоимость нового мотоцикла в массовом сегменте по итогам первого квартала составила 213,9 тыс. руб., а в премиуме — 969 тыс. руб. В «Рольфе» фиксируют средний ценник массовой модели на уровне 700 тыс. руб., премиальной — 3,5 млн руб. Мотоциклы среднего ценового сегмента (объем двигателя более 500 куб. см) стоят в среднем 700 тыс. руб., считают в «Авилон мото». Премиальный сегмент начинается от 3 млн руб., уточняют в компании.

По словам господина Житнухина, ценник мотоцикла китайского производства начинается от 350 тыс. руб. за модель с объемом двигателя 300 куб. см и может достигать 1,3 млн руб. за версию с 900 куб. см. «В немецкой, итальянской и австрийской продукции при этом стоимость варьируется от 700 тыс. до 6–7 млн руб.»,— уточняет он.

Средняя цена мотоциклов с пробегом в первом квартале составила 170 тыс. руб., добавляют в «Авито Авто».

Собеседники «Ъ-Review» отмечают, что мотоциклы активно продаются онлайн, в частности на платформах маркетплейсов. Покупка технически сложных товаров стала привычной для россиян, отмечают в пресс-службе Ozon, уточняя, что спрос на мотоциклы в марте на платформе компании вырос в 5,1 раза год к году. «На витрине маркетплейса указаны финальные цены на транспортные средства, нет скрытых платежей и доступна доставка — это экономит время пользователя, особенно если за автомобилем или мотоциклом пришлось бы ехать в другой город»,— добавляют в компании. Наибольшей популярностью на Ozon пользуются мотоциклы брендов Rockot, Regulmoto, BSE, «Ижтехмаш», Recer, OXO и Kayo. «Ассортимент в категории также расширился — в два раза увеличилось количество новых брендов с начала года»,— добавляют в пресс-службе маркетплейса.

На платформе Wildberries категория мотоциклов также пользуется популярностью и активно развивается, отмечают в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. «Число моделей, которые можно приобрести на маркетплейсе, растет не только перед началом сезона, но и в другие месяцы»,— добавляют в компании. Продажи байков на платформе в первом квартале выросли в 2,7 раза год к году. Самые популярные марки мотоциклов — Motoland, Regulmoto и Rockot.

Рост продаж фиксируется в сегменте не только новых, но и подержанных мотоциклов: рынок в январе—марте увеличился на 40% год к году, до 12,8 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Эксперты агентства отмечают, что практически каждый второй из проданных б/у мотоциклов (49%) — японского происхождения, 11% — китайского, 10% — немецкого. На российскую мототехнику пришлось 8,5%, на американскую — 6,5%.

Самой продаваемой маркой на вторичном рынке мототехники в первом квартале осталась Honda. На втором по популярности месте находится Yamaha, на третьем — BMW. Следом идут Suzuki и Kawasaki. А в модельном рейтинге лидируют Honda CBR, Honda CB, Jawa 350, Yamaha YZF и Suzuki GSX, уточняют в агентстве.

Опрошенные «Ъ-Review» участники отрасли оценивают перспективы рынка мотоциклов довольно оптимистично.

Илья Зарембо прогнозирует рост продаж новых и подержанных мотоциклов в РФ в 2025 году минимум на 30%.

По оценке господина Житнухина, в ближайшие несколько лет на российском рынке ожидается продолжение экспансии китайских брендов.

Господин Карбачинский считает, что продажи как минимум останутся на прежнем уровне. «Интерес к мототехнике довольно высокий, производители активно расширяют модельные линейки, растет количество новых игроков и официальных дилеров. Поэтому не исключено, что результат 2024 года будет не только повторен, но и превышен»,— резюмирует Илья Привезенцев.

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Наталия Мирошниченко