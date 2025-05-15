Самарская область вошла в топ-10 субъектов России по количеству социальных предприятий

В Самарской области зарегистрировано 239 социальных предприятий. Регион вошел в топ-10 по количеству таких организаций. Об этом сообщает портал региональной поддержки бизнеса (mybiz63).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам руководителя департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Ларисы Названовой, социальный бизнес направлен на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Такие предприятия помогают трудоустроиться гражданам из социально уязвимых категорий и реализовать произведенную ими продукцию.

В регионе существует несколько инструментов поддержки социального бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные. Предпринимателям доступны микрозаем до 5 млн руб по минимальной ставке 1% годовых и налоговые льготы.

Всего в России зарегистрировано 12,1 тыс. социальных предприятий. К их основным видам деятельности относятся: образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также обрабатывающие производства.

Руфия Кутляева