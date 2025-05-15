Производственные площадки «Биннофарм Групп» успешно прошли GMP-инспекцию регуляторного органа Узбекистана

Производственные площадки «Биннофарм Групп»: «Синтез», «АЛИУМ» и «Биоком» подтвердили соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP), успешно пройдя инспекцию ГУП «Центр надлежащих практик» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.



Полученные Сертификаты GMP подтверждают высокое качество выпускаемой продукции, эффективную организацию производства и соответствие фармацевтической системы качества (ФСК) производственных площадок требованиям международных регуляторных органов.

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп»:

«Мы целенаправленно совершенствуем ключевые направления деятельности корпоративной ФСК: от создания единых корпоративных стандартов до участия в амбициозных международных проектах по экспансии на мировые фармацевтические рынки. Комплексные меры в области качества позволяют нам не только соответствовать международным требованиям GMP, но и заложить прочный фундамент для дальнейшего развития компании».

«Биннофарм Групп» продолжает строго соблюдать требования национального регуляторного органа и в плановом порядке принимает проверки Минпромторга РФ. В начале года производственная площадка «Ниармедик Фарма» (находится под управлением «Биннофарм Групп») прошла оценку соответствия в рамках периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям. В ближайшем будущем еще трем производственным заводам компании, «Биокому», «Биннофарму» и «АЛИУМУ», предстоит пройти оценку соответствия в рамках периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям.

ООО «Биннофарм Групп»