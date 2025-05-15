Таможня возбудила уголовные дела в отношении лже-директора из Ярославля

Владимирская таможня возбудила два уголовных дела в отношении 39-летнего жителя Ярославля из-за предоставления документов для регистрации фиктивных организаций. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимирской таможни Наталья Одинцова.

Житель города дал свой паспорт для государственной регистрации двух организаций, в которых он был заявлен как директор и учредитель. При этом фактического отношения к деятельности этих компаний он не имел. За предоставление документов получил материальное вознаграждение.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». Максимальное наказание за это преступление — исправительные работы до 2 лет.

«Цель у подобных криминальных схем одна — незаконные экономические операции. Как правило, преступники получают материальную выгоду, нарушая таможенное, валютное, налоговое законодательство. Мы продолжаем проверку законности внешнеэкономической деятельности данных юридических лиц»,— прокомментировал начальник Службы Владимирской таможни по Ярославской области Андрей Табаченко.

Алла Чижова