В Ростове каждый второй житель готов к замене чиновников и депутатов на ИИ

В Ростове–на–Дону каждый второй житель уверен, что чиновников и депутатов может заменить искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщили в пресс–службе SuperJob, опираясь на результаты собственного опроса. По мнению респондентов, замена на ИИ позволит снизить в регионе уровень коррупции, добавили аналитики сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом к опросу послужило заявление министра цифрового развития России Максута Шадаева о том, что искусственный интеллект способен взять на себя функции почти 50% госслужащих. Это, отметили в SuperJob, подтвердил их опрос экономически активного населения Ростова. Он показал, что 53% горожан позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры. 47% высказались против этого.

«Сегодня 55% ростовчан положительно относятся к тому, что законотворцев начнет вытеснять ИИ (22% — однозначно позитивно, а 33% — скорее позитивно), — сообщили в пресс-службе. — Однако 45% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (18% настроены категорически отрицательно, еще 27% — скорее отрицательно)».

Также аналитики заметили, что в Ростове мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ.

Кроме того, среди ростовчан до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди горожан 35-45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.

Наталья Белоштейн