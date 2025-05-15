Петербуржцы все еще ждут: IKEA опровергла планы о возвращении на российский рынок

Мебельный концерн IKEA не планирует возвращаться в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина на выставке Mallpic Sochi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам господина Люлина, у шведского концерна на текущий момент другие проекты, например в Азии. Компания зарегистрировала новый товарный знак в РФ только в связи с защитой бренда.

Следовательно, помещения в петербургских торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», где шведы были якорными арендаторами, будут по-прежнему заняты отечественными компаниями. В частности, маркетплейсом «Мегамаркет».

О том, почему шведский мебельный гигант до сих пор так интересен российским потребителям читайте в материале «Ъ» «IKEA все еще незаменима».

Андрей Маркелов