Полицейского из Нижнего Тагила будут судить за продажу информации об умерших

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рассмотрят уголовное дело в отношении старшего оперативного дежурного полиции. Его обвиняют в регулярном получении взяток за передачу конфиденциальной информации ритуальным службам, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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По данным следствия, полицейский за вознаграждение в 2-3 тыс. руб. предоставлял похоронщикам данные о местах смерти граждан. В деле зафиксировано более 30 случаев получения взяток.

Напомним, в январе Краснотурьинский городской суд в Свердловской области вынес приговор бывшему начальнику патологоанатомического отделения городской больницы, признав его виновным во взяточничестве и вымогательстве. Патологоанатому назначено восемь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф свыше 1,3 млн руб.

Ирина Пичурина