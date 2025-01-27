В Краснотурьинске осудили за взятки патологоанатома

Краснотурьинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику патологоанатомического отделения городской больницы, признав его виновным во взяточничестве и вымогательстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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По данным суда, с марта по май 2024 года осужденный вымогал взятки у санитаров морга за разрешение получать дополнительный доход от ритуальных организаций и за бездействие и общее покровительство по службе. Общая сумма полученных им взяток составила 68,5 тыс. руб. Кроме того, он вымогал у одного из санитаров 60 тыс. руб. под угрозой убийства.

Суд признал бывшего начальника отделения виновным по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Патологоанатому назначено восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф свыше 1,3 млн руб. Он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, государственных органах и учреждениях, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в течение пяти лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая