«Регион-Склад» оспаривает расторжение договора с РЖД

АО «Регион-Склад» подало в арбитражный суд Ярославской области иск к ОАО «РЖД» в лице филиала Северная железная дорога о признании недействительным отказа от договора. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт АС Ярославской области Фото: официальный сайт АС Ярославской области

Напомним, что жители Фрунзенского района жалуются на неприятный запах. В ходе проверок по обращениям ярославцев специалисты обнаружили нарушения у ООО «АДС», ООО «Агропро» и АО «Регион-склад». На последнем предприятии неоднократно выявляли нарушения.

Площадка «Регион-склада» находится на земельном участке «РЖД» по договору субаренды. В конце марта 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что договор будет расторгнут. Однако АО «Регион-Склад» не согласилось с расторжением договора и подало соответствующий иск в суд. Пока дело оставлено без движения, так как исковое заявление было подано с нарушением требований.

Алла Чижова