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В Ростове следователи проверят информацию о необеспечении жильем врача-ветерана

В Ростове следователи проверят информацию необеспечения жильем ветерана боевых действий. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в соцсетях распространяется информация о том, что ветеран боевых действий, работающий врачом в одной из поликлиник города, не может получить положенное ему жилье.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в Следкоме.

Константин Соловьев

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