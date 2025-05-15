В Ростове следователи проверят информацию о необеспечении жильем врача-ветерана

В Ростове следователи проверят информацию необеспечения жильем ветерана боевых действий. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в соцсетях распространяется информация о том, что ветеран боевых действий, работающий врачом в одной из поликлиник города, не может получить положенное ему жилье.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в Следкоме.

Константин Соловьев