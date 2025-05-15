В Татарстане на 60 дней введены карантинные меры в двух деревнях из-за выявленных случаев бешенства у животных. Указ о карантине, размещенный на портале правовой информации, подписал раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух деревнях Татарстана ввели карантин на 2 месяца из-за бешенства у животных

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В двух деревнях Татарстана ввели карантин на 2 месяца из-за бешенства у животных

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Очаги заболевания обнаружены в двух личных подсобных хозяйствах (ЛПХ): одно находится в деревне Олуяз Высокогорского района, второе — в деревне Колосовка Елабужского района.

На территории очагов введены ограничения: запрещено оказывать ветеринарную помощь восприимчивым животным, а также входить на территорию посторонним лицам. Исключение сделано для владельцев животных, сотрудников Госветслужбы, специалистов, задействованных в ликвидации очага, и проживающих там граждан.

Запрещается перевозка восприимчивых животных как с территории, так и на территорию очагов, за исключением особей, привитых от бешенства за 179 дней до транспортировки. Также запрещено перемещать, перегруппировывать животных и снимать шкуры с трупов.

Кроме того, были определены зоны неблагополучия — это территории в радиусе 1 км от границ эпизоотических очагов. В этих зонах действуют дополнительные ограничения: нельзя проводить ярмарки, выставки или другие мероприятия, связанные со скоплением скота, а также отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или вывозить восприимчивых животных, кроме как на убой.

Карантин будет снят через два месяца после убоя последнего животного, у которого имеется подозрение на заболевание бешенством, или уничтожения трупа больного животного.

Артём Дергунов