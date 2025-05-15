В Приангарье осудят группу мошенников за фиктивную продажу авто на 20 млн рублей

Ангарский горсуд (Иркутская область) рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже автомобилей в отношении двух жителей Приморского края. Ущерб от их действий превысил 20 млн руб., сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия, трое жителей Приморья (уголовное дело в отношении одного из них выделено в отдельное производство), создали организованную группу. Мошенники находили граждан на сайтах по поиску работы, и проводили с ними собеседования на должность торговых представителей. Злоумышленники убеждали соискателей оформить ИП, через которое в дальнейшем выводили средства, пояснили «Ъ-Сибирь» в надзорном ведомстве.

Правоохранители установили, что фигуранты дела действовали с декабря 2020-го по апрель 2023 года. Находясь во Владивостоке, они размещали на популярном интернет-сайте фиктивные объявления о возможности подбора и поставки из-за границы автомобилей любой марки по цене ниже рыночной.

Жертвы преступников получали подложные договоры поставок с реквизитами подконтрольных счетов. Когда они перечисляли мошенникам деньги, те переставали выходить на связь. Всего пострадали 10 человек из Иркутской и Свердловской областей, а также Приморского края, Республики Саха и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На имущество одного из обвиняемых наложен арест на сумму 7 млн руб., а также на земельные участки и сооружения стоимостью более 21 млн руб.

Александра Стрелкова