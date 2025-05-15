В Самарской области ЖКХ наказали за прием на работу бывшего чиновника

Прокуратура Елховского района провела проверку соблюдения МУП «Красноярское ЖКХ» законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве работника, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выяснилось, что предприятие заключило трудовой договор с бывшим начальником отдела капитального строительства районной администрации.

При этом предприятие не уведомило работодателя по последнему месту службы о начале трудовой деятельности бывшего чиновника.

В отношении юридического и должностного лица возбудили дело по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего служащего».

В итоге суд оштрафовал предприятие на 50 тыс. руб., должностное лицо — на 20 тыс. руб.

Алексей Алексеев