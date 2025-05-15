Свекла и морковь на Ставрополье подорожали более чем на 10%

В Ставропольском крае за неделю зафиксирован значительный рост стоимости корнеплодов. Цены на свеклу и морковь увеличились более чем на 10%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость свеклы выросла на 12%, достигнув средней отметки 71 руб. за кг. Цена на морковь поднялась на 11%, составив 55 руб. за кг. Белокочанная капуста подорожала на 8,7%, средняя стоимость установилась на уровне 73 руб. за кг.

Также наблюдается удорожание репчатого лука на 5%, в результате чего его средняя цена достигла 87 руб. за кг. Картофель прибавил в стоимости 4%, его теперь продают в среднем по 96 руб. за кг.

В то же время некоторые овощи стали доступнее. Огурцы подешевели на 10%, их средняя стоимость составила 178 руб. за кг. Цена на помидоры снизилась на 6%, установившись на уровне 227 руб. за кг.

Николай Аксенов