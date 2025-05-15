На улице Полковой в Екатеринбурге на три дня закроют движение

В Екатеринбурге ради строительства газопровода компанией «Екатеринбурггаз» на улице Полковой закроют движение на три дня, сообщили в городской администрации. Ограничения будут действовать с 27 по 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маршруты общественного транспорта во время работ не изменятся, автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Мостовой — Предельной — Полковой. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели.

Напомним, В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа ограничили движение транспорта по улице Гоголя, на участке от Куйбышева до Малышева. Ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы, которые будет выполнять АО «Трест Уралтрансспецстрой».

Ирина Пичурина