Движение по улице Гоголя в Екатеринбурге ограничат на четыре месяца

В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя, на участке от Куйбышева до Малышева, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы, которые будет выполнять АО «Трест Уралтрансспецстрой».

«Схема движения общественного транспорта не изменится»,— сообщили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, администрация запустила специальную интерактивную карту, на которой доступна информация обо всех перекрытиях, введенных на территории Екатеринбурга.

Полина Щуцкая