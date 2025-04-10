Движение по улице Гоголя в Екатеринбурге ограничат на четыре месяца
В Екатеринбурге с 19 апреля по 10 августа будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя, на участке от Куйбышева до Малышева, сообщили в администрации города.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы, которые будет выполнять АО «Трест Уралтрансспецстрой».
«Схема движения общественного транспорта не изменится»,— сообщили в пресс-службе администрации города.
Напоминаем, администрация запустила специальную интерактивную карту, на которой доступна информация обо всех перекрытиях, введенных на территории Екатеринбурга.