Германия и Филиппины подписали оборонное соглашение

Берлин и Манила подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны», сообщило 15 мая Минобороны Филиппин. Подписи под документом, охватывающим вопросы взаимодействия двух стран в области кибербезопасности, оборонительных вооружений, логистики и сотрудничества в рамках миротворческих операций ООН, днем ранее поставили в немецкой столице министры обороны Германии и Филиппин Борис Писториус и Жилберто Теодоро. Об этом сообщило агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse / Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В последние годы на фоне участившихся конфликтов с Китаем в спорных акваториях Южно-Китайского моря Манила активно пыталась создать новые альянсы для противодействия Пекину, не ограничиваясь своим традиционным союзником в сфере безопасности в лице США. В прошлом месяце Филиппины подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с Новой Зеландией. В декабре прошлого года страна ратифицировала аналогичное соглашение с Японией. Сейчас Филиппины ведут диалог по вопросам военного взаимодействия также с Канадой и Францией.

Пекин претендует на большую часть Южно-Китайского моря. При этом территориальные претензии на разные его части имеются также у Брунея, Малайзии, Вьетнама, Тайваня и Филиппин. В 2016 году Международный суд в Гааге постановил, что КНР не имеет «исторического права» на спорные территории в Южно-Китайском море, удовлетворив иск филиппинских властей. Власти КНР решение суда не признали, отказавшись его выполнять.

В августе прошлого года Борис Писториус, приезжавший тогда с визитом в Манилу для согласования нынешней сделки, заявил, что «решение суда (в Гааге.— “Ъ”) остается в силе без каких-либо исключений», поддержав тем самым позицию филиппинской стороны.

Лариса Орлова