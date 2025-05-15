В Соликамске на маршруты вышли муниципальные автобусы

В Соликамске начали работу первые муниципальные автобусы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Русанов. «С утра по маршруту 4Э начали курсировать два автобуса. Для обеспечения стабильности соблюдения графика на маршруте работают три водителя и три кондуктора»,— написал господин Русанов.

11 низкопольных газомоторных автобусов были поставлены в Соликамск еще в середине февраля 2025 года. В течение трех месяцев власти оформляли передачу транспорта в муниципальную собственность, готовили документы и разрабатывали интеграцию маршрутов.

Перевозчиком выступает местное МУП «Теплоэнерго», тепловые сети которого планируется передать в концессию, а коммунальное предприятие — перепрофилировать в транспортное. Против этого ранее выступало УФАС, так как переход МУП «Теплоэнерго» от естественной монополии к деятельности на конкурентном рынке, где выручка может превысить 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, противоречит законодательству. Позиция антимонопольного органа была учтена муниципальными властями. «Оборот от деятельности по перевозкам составит не больше 10% от выручки МУП “Теплоэнерго”»,— заявил глава муниципалитета.