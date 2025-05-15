Бобровский установил рекорд «Флориды» по длительности сухой серии в Кубке Стэнли

Клуб «Флорида Пантерс» со счетом 6:1 разгромил «Торонто Мейпл Лифс» в пятом матче 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги и впервые повел в серии до четырех побед — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Фото: John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский установил рекорд команды по продолжительности сухой серии в матчах play-off — 143 минуты 25 секунд. Он был близок к тому, чтобы во второй раз подряд отыграть на ноль, однако пропустил шайбу за 66 секунд до конца матча. Ее автором стал Ник Робертсон. Ранее рекорд «Флориды» по продолжительности сухой серии принадлежал американцу Джону Ванбисбруку, который не пропускал на протяжении 141 минуты 31 секунды в розыгрыше Кубка Стэнли 1996 года.

В составе «Флориды» отметились Аарон Экблад, Йеспер Боквист, Нико Миккола, Энтони Джон Грир и Сэм Беннетт. Вторую шайбу, которая в итоге стала победной, забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Последний раз он забивал в матчах play-off в 2016 году.

Шестой матч серии пройдет 16 мая на домашней арене «Флориды».

Таисия Орлова