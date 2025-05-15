Четверо детей мигрантов прошли тестирование на знание русского языка в Удмуртии

Четверо детей мигрантов прошли тестирование на знание русского языка для зачисления в школу, сообщила начальник управления общего образования несовершеннолетних министерства образования и науки Удмуртии Ксения Лобкина изданию «Сусанин». О результатах будет известно через три дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт БОУ УР «Столичный лицей» Фото: сайт БОУ УР «Столичный лицей»

Всего в системе находится 15 заявлений на прохождение тестирования. При приеме иностранного гражданина в учебное заведение проводится проверка на комплектность и подлинность документов. Это занимает около 25 дней. «Поэтому какая-то часть иностранных граждан еще не дошла до нашей тестирующей организации. На это есть семь рабочих дней после того, как на руки получено направление на тестирование»,— сказала госпожа Лобкина.

Представитель минобрнауки добавила, что сейчас в средних образовательных учреждения Удмуртии обучаются порядка 400 детей иностранных граждан. «Те дети, которые уже обучаются в школах, не должны проходить тестирование»,— уточнила она. В основном на тестирование записываются граждане Азербайджана и Узбекистана. Госпожа Лобкина добавила, что есть потенциальные школьники из Германии. В Удмуртии очное тестирование проводят только в одном учреждении — столичном лицее имени Евгения Кунгурцева в Ижевске.

Напомним, тестирование на знание русского языка детей иностранных граждан было введено с 1 апреля. Оно проводится по всей стране. Как пишет “Ъ”, 14 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всего с момента начала тестирования на него подали заявки 1762 человека, к экзамену допустили 335: 81% отказали в том числе из-за недостоверных сведениях в заявках. В десяти регионах РФ приняли участие в тестировании 44 ребенка — с ним справились только 27.