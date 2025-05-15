ТАСС: встреча Эрдогана и Зеленского в Анкаре назначена на 13:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал официальную церемонию встречи Владимира Зеленского. Она состоится 15 мая в районе 13:00 мск в президентском комплексе в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на график работы турецкого лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За церемонией последуют личные переговоры двух лидеров, далее — заседание в расширенном составе и рабочий обед. После этого в 15:30 Эрдоган должен посетить мероприятие в центральном офисе правящей Партии справедливости и развития. В 17:00 у президента запланировано мероприятие с Объединением торгово-промышленных палат и бирж Турции, уточняет «РИА Новости».

Параллельно с этим в Стамбуле ожидаются переговоры делегаций России и Украины по вопросам мирного урегулирования. В графике президента Турции встреч с какой-либо из делегаций не запланировано.