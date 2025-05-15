Просроченный долг по ипотеке за месяц вырос в Петербурге на 300 млн рублей

На 1 апреля текущего года объем просроченной задолженности по ипотеке в Санкт-Петербурге достиг 5,2 млрд рублей. Это на 300 млн больше, чем в прошлом месяце, сообщил в личном Telegram-канале депутат Заксобрания Андрей Рябоконь («Единая Россия») со ссылкой на данные Центробанка.

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 45%. На 1 апреля 2024 года в городе насчитывалось 3,6 млрд рублей просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

«Объем общей задолженности по ипотечным кредитам в нашем городе по состоянию на 1 апреля 2025 составил 1,2 трлн руб., год назад горожане были должны 1,1 трлн руб»,— добавил парламентарий.

Банки за март выдали в два раза меньше кредитов, чем годом ранее. В нынешнем году кредитные организации предоставили 2,6 тыс. заемов на сумму 14,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «квадрат» в новостройках Петербурга подорожал до 274 тысяч рублей.

Татьяна Титаева