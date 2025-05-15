«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Вегас» и вышел в полуфинал play-off НХЛ

«Эдмонтон Ойлерс» в овертайме пятого матча 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 1:0 и стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли. Итоговый счет серии — 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Автором единственной шайбы стал нападающий Каспери Капанен. Он забросил ее на 68-й минуте. Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер во второй раз подряд сыграл на ноль в текущем play-off. В этом матче он отразил 24 броска по своим воротам. Всего за карьеру Скиннер провел три сухих матча в розыгрышах Кубка Стэнли.

В 1/2 финала «Эдмонтон» встретится с победителем серии между «Виннипег Джетс» и «Даллас Старс», в которой на данный момент лидирует американская команда — 3:1.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где со счетом 4:3 уступил «Флорида Пантерс».

Таисия Орлова