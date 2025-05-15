Более 2 тысяч нижегородцев подверглись укусам клещей к середине мая

В медорганизации Нижегородской области в связи с присасыванием клещей поступило 2027 обращений по состоянию на 15 мая 2025 года. В том числе клещи покусали 681 ребенка, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Количество обратившихся на 19,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и на 3,3% выше среднемноголетнего уровня. Присасывания клещей зарегистрированы в 44 муниципалитетах и во всех районах Нижнего Новгорода. Больше всего обращений поступило из Автозаводского района (172), Бора (149), Ленинского района (143), Дзержинска (120) и Приокского района (118).

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином провели 392 пострадавшим, включая 378 детей.

Лабораторно исследовали 1924 клеща, из них 1849 снятых с людей и 75 — объектов окружающей среды. В результате обнаружили 321 положительную находку на инфекции. Шесть клещей были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом (три в Краснобаковском округе, два в Шахунском и один в Богородском), 268 клещей — боррелиями, 41 — анаплазмой и шесть — эрлихиями.

Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом по-прежнему два, включая 11-летнего ребенка.

Прививки против клещевого энцефалита сделали 5,33 тыс. человек, включая 463 детей. Акарицидные обработки провели площади 1,76 тыс. га, что составило 40,4% от плана.

Как писал «Ъ-Приволжье», по состоянию на 6 мая в Нижегородской области было зарегистрировано 1479 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей.

Галина Шамберина