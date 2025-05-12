За первую неделю мая клещи покусали 471 нижегородца

В Нижегородской области по состоянию на 6 мая 2025 года зарегистрировано 1479 обращений в медорганизации по поводу присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них 471 случай зафиксирован за первую неделю мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, количество обратившихся осталось на уровне аналогичного периода 2024 года. Среди пострадавших от укусов клещей 483 ребенка. Больше всего обращений регистрировались на Бору (119), Дзержинске (101), Шахунье (75). Среди районов Нижнего Новгорода – в Автозаводском (116), Ленинском (95), Приокском (83).

Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 275 пострадавшим, включая 266 детей.

Лабораторно исследовали 1288 клещей, включая 1213 клещей, снятых с людей и 75 — с объектов окружающей среды. В 207 случаях или 16% обнаружили положительные находки на инфекции: 161 клещ инфицирован боррелиями, 34 – анаплазмой, по шесть – клещевым вирусным энцефалитом и эрлихиями.

На текущий момент зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у ребенка 11 лет. Нападения инфицированных клещей произошли в Дальнеконстантиновском и Богородском округах, для которых свойственен клещевой вирусный энцефалит.

Прививками против клещевого вирусного энцефалитаохвачено 5,3 тыс. человек. Акарицидные обработки провели на площади 1,32 тыс. га.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее в текущем сезоне был зарегистрирован лишь один случай заболевания клещевым боррелиозом.

Анастасия Титова