Суд взыскал 150 тысяч рублей за травму пассажирки нижегородской электрички

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода взыскал с перевозчика компенсацию за травму несовершеннолетней пассажирки в электричке. Сумму компенсации морального вреда суд оценил в 150 тыс. руб., сообщила Приволжская транспортная прокуратура 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в июле 2024 года в пригородном поезде сообщением Заволжье — Нижний Новгород 15-летняя девушка получила травму из-за падения на нее оборудования. Надзорное ведомство и суд установили, что падение произошло из-за ненадлежащего контроля со стороны перевозчика за внутренним состоянием пассажирского вагона.

Анастасия Титова