В Ростове готовившего взрыв подростка проверяют на причастность к экстремизму

В Ростове готовившего взрыв подростка проверяют на причастность к экстремистскому сообществу. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», правоохранители задержали 15-летнего школьника, которого подозревают в подготовке самодельной бомбы для совершения теракта. В его квартире на улице Зорге был найден предмет, внешне схожий со взрывным устройством, и телефон, в котором обнаружили переписку с основателем террористической организации.

Подростку предъявлено обвинение по ст. 222.1 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), и ст. 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Он заключен под стражу.

Константин Соловьев