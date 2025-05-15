В Ростовской области 16 мая похолодает до -2°C

Местами на Дону ожидается ухудшение погоды. О заморозках предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области. Ведомством объявлено штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Из сообщения следует, что в некоторых районах области ночью и утром в пятницу, 16 мая, снова похолодает. Температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до -0,1...-2°С.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 15 мая ожидаются дожди с грозой. Температура воздуха составит +25 градусов.

Мария Хоперская