На Дону снова ожидаются заморозки и грозовые дожди

В Ростовской области 14 и 15 мая снова похолодает до +1 градуса, местами пройдут дожди с грозами. О заморозках предупредили в Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, к вечеру 14 мая, в некоторых районах области пройдут дожди с грозой. На южную часть региона утром опустится туман, из-за чего может ухудшится видимость. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, а столбик термометра покажет от +1 до +23 градусов.

В четверг, 15 мая, несмотря на дождь, потеплеет до +25 градусов.

Мария Хоперская