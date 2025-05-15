На Кубани растут цены на аренду складов

До конца 2025 года на территории Краснодарского края может быть введено порядка 249 тыс. кв. м складской недвижимости класса А, в результате чего совокупный объем качественных площадей достигнет 1,7 млн кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил партнер NF Group Константин Фомиченко. По оценке аналитиков, с учетом объектов в стадии строительства, субарендных площадей и текущего предложения, доля вакантных помещений может достичь 4% от общего объема. Арендные ставки на склады без температурного режима (dry storage) в данном сегменте варьируются от 9,5 тыс. до 11 тыс. руб. за кв. м в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно данным ООО «АФ "Аудит-Консалтинг"», за последние десять лет в Краснодаре наблюдается устойчивый рост стоимости производственно-складской недвижимости. Средняя цена предложения за квадратный метр с 2014 по 2024 год увеличилась более чем вдвое — с 27,2 тыс. до 63,9 тыс. руб., а по итогам января—февраля 2025 года она составила уже порядка 68 тыс. руб. за кв. м.

Среднемесячная арендная ставка в сегменте производственно-складской недвижимости за последние десять лет выросла на 107% — с 285 руб. в 2014 году до 590 руб. в 2024-м. В первые два месяца нынешнего года показатель составил 631 руб. за кв. м, что на 10,7% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,2% — год к году. Минимальная арендная ставка в начале 2025 года зафиксирована на уровне 143 руб., максимальная — 1,5 тыс. руб. за кв. м.

В среднем арендовать производственно-складской объект в Краснодаре можно за 791,6 тыс. руб. в месяц. Диапазон стоимости объектов — от 2 тыс. до 40 млн руб. Средняя площадь единицы предложения составляет 1,2 тыс. кв. м, при этом метраж варьируется от 1,5 кв. м до 50 тыс. кв. м. Аналитики отмечают дальнейший рост цен на фоне переизбытка предложения и сохраняющегося высокого интереса к активам данного профиля.

Вячеслав Рыжков