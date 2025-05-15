Бывшего заммэра Ярославля арестовали в Красноярске

В Красноярске арестован бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко, об этом сообщает портал NGS24.ru. Центральный районный суд города назначил бывшему чиновнику наказание в виде семи суток ареста за организацию несанкционированного митинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Аксютенко

Фото: мэрия Ярославля Алексей Аксютенко

Фото: мэрия Ярославля

Господина Аксютенко, которого местные СМИ называют политологом, привлекли к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ за призыв к акции против реформы самоуправления в Красноярском крае. В своем телеграм-канале он предложил подписчикам выйти на акцию «Бессмертный полк» с плакатом «За родной район». На посты Аксютенко пожаловались члены движения «Волонтеры Победы».

В Красноярском крае планируется реформа системы самоуправления, которая предусматривает сокращение числа муниципальных образований с 472 до 39. Жители и депутаты многих ликвидируемых территорий выражают протест против реформы. В Ярославской области аналогичная реформа прошла без эксцессов в 2024-2025 годах.

Заместителем мэра Ярославля Алексей Аксютенко являлся в 2018 году при мэре Владимире Слепцове. После отставки господина Слепцова работал вместе с ним в Солнечногорске. В 2022 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Красноярска.