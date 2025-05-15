ФСБ задержала шесть человек за подготовку терактов в учебных заведениях Тюмени

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек, которые планировали совершить вооруженные нападения на учебные заведения в Тюмени, а также в Москве, сообщили в ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств были обнаружены в местах проживания задержанных. У них также были изъяты холодное оружие, планы подготовки терактов, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. Кроме того, задержанные собирались провести насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Ленинский районный суд Тюмени отправил 14-летнего школьника в СИЗО за приготовление к теракту. По версии следствия, в конце ноября мальчик получил в мессенджере от неизвестного задание поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях на 2145-м км станции Войновка. Он подговорил помочь ему своего 13-летнего друга, тот согласился. Задуманное они не сумели довести до конца, так как увидели незнакомца и убежали, побоявшись, что их заметят.

Ирина Пичурина