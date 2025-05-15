В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве с деньгами, предназначенными для взятки

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый узнал, что налоговый орган собирается проверить деятельность фирмы его знакомого. Он пообещал потерпевшему посодействовать при передаче взятки сотруднику налоговой инспекции, чтобы снизили суммы доначисленных по результатам проверочных мероприятий налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов.

Фигурант уголовного дела не планировал выполнять обещанное. Он получил от бизнесмена 2 млн руб., которые потратил на организацию заграничного отдыха и другие личные цели.

В отношении коммерсанта уголовное дело уже рассматривается судом.

Руфия Кутляева