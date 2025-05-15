В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке

В Улан-Удэ повысился уровень воды в реке Тулунжинка, из-за этого подтопило несколько улиц. В городе ввели вежим повышенной готовности, сообщил в Telegram мэр Игорь Шутенков.

Он рассказал, что подтоплены дороги на улицах Кипрейной и Богатырской. Вода вышла на двух жилых участках. Сейчас комбинат по благоустройству проводит отсыпку. Планируется расширить пропускной канал, чтобы уменьшить подъем воды и избежать подтопления территорий частных домов.

«Гидрологическая обстановка в Улан-Удэ стабильная. Ведем постоянный мониторинг уровня воды в реках»,— заверил господин Шутенков. Он добавил, что держит ситуацию на контроле

По данным региональной газеты Бурятии, к подтоплениям привел сход талых вод в районе села Гурульба. Специалисты уже определили несколько узких мест, где скопление воды затрудняет ее сток. Запланирована расчистка русла реки вблизи здания завода окон. На отсыпку используют более 100 т грунта.