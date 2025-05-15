Сочи вошел в топ направлений для длительного отдыха

Сочи занял седьмое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в мае. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в мае заняла Голубицкая, где средняя продолжительность отдыха — 10 дней. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

Второе место занял Пионерский, где путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в мае занял Ейск. В городе-курорте путешественники бронируют жилье в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,6 тыс. руб.

В топ также попал еще один населенный пункт Краснодарского края. Кучугуры заняли шестое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха. Путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 1,8 тыс. руб.

Мария Удовик