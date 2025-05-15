Попавшая в ДТП фура перекрыла часть трассы в Арзгирском округе

В Арзгирском округе на 96-м км автодороги «Дивное-Рагули-Арзгир» грузовой длинномер Volvo FH12 опрокинулся на проезжую часть и перекрыл часть трассы. По версии правоохранителей 45-летний водитель грузовика не справился с управлением при выполнении левого поворота, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«За рулем Volvo FH12 находился житель соседнего региона. Он был госпитализирован в Арзгирскую больницу»,— следует из сообщения.

В ходе проверки выяснилось, что автомобилист имеет более 25 лет водительского стажа. При этом за последние два года он 19 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Николай Аксенов